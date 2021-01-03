На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...

Амвросий написав:

SMOKE написав: Коммуналка не такая дорогая, чтобы нельзя было позволить себе принять душ. Коммуналка не такая дорогая, чтобы нельзя было позволить себе принять душ.

Ваши заявления из разряда "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!".Реальная пенсия у людей около 2 тыс. грн. Принудительное центральное отопление стоит более 2 тыс. грн. в месяц и от него невозможно отказаться. Если пенсионер один, то его пенсии не хватит даже на оплату отопления. Не говоря про электричество и другую коммуналку. А ведь ему еще нужна еда на месяц...Но это не всё. Если на среднюю зарплату (за вычетом налогов), оплата квартиры в Украине обходится примерно в 2 раза дороже чем в США. То одежда в Украине в сотни раз дороже, чем в США (по отношению к средней зарплате). Да даже если взять абсолютные цены, одежда в Украине будет в 2-5 раз дороже, чем в США. Таже самая история с ценами на электронику, продукты. И т.д. и т.п.Возьмем налоги. В США со средней зарплаты вычтут 16% налогов.В Украине со средней зарплаты вычтут 34% налогов.При покупке товаров в США возьмут налог штата порядка 9.5% (от 0 до 15% в зависимости от штата).При покупке товаров в Украине возмьмут налог НДС 20%.Тоесть налоги в Украине в среднем в 2-4 раза выше, чем в США (в зависимости от штата).Вот потому и живем в нищете на фоне шикующих чиновников и олигархов, потому что налоги зашкаливают, а государство ещё и берет ненужные кредиты под дурные проценты и кабальные условия.