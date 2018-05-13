На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...
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SMOKE написав:Возможностей- масса.Это не 90е и не совок. Да, может шиковать не выйдет на таких подработках, но на воду и шампунь точно будет хватать.
Может объясните тогда, почему в США налоги в 2-4 раза меньше, чем в Украине, а на такую-же подработку можно не воду с шампунем купить, а нормально поесть, заплатить за гостиницу с душем, да еще и чтото из одежды купить? Причем купить не говно и фейковые подделки, а нормальные качественные фирменные вещи.
Та-же самая подработка, но в США на заработанное человек может нормально поесть, оплатить жилье и купить себе качественную одежду. А в Украине только воду с шампунем, с большой вероятностью поддельным.
SMOKE написав:Возможностей- масса.Это не 90е и не совок. Да, может шиковать не выйдет на таких подработках, но на воду и шампунь точно будет хватать.
Может объясните тогда, почему в США налоги в 2-4 раза меньше, чем в Украине, а на такую-же подработку можно не воду с шампунем купить, а нормально поесть, заплатить за гостиницу с душем, да еще и чтото из одежды купить? Причем купить не говно и фейковые подделки, а нормальные качественные фирменные вещи.
Та-же самая подработка, но в США на заработанное человек может нормально поесть, оплатить жилье и купить себе качественную одежду. А в Украине только воду с шампунем, с большой вероятностью поддельным.
Потому что США это метрополия, а Украина - колония
И что ? Как будто у нас не грабят. У нас кроме грабежей еще может сбить какой-то пьяный мажор, водитель такси может заснуть за рулем или менты могут подкинуть наркоту или посчитать что ты похож на человека на камере. По поводу дискуссии..., а смысл ее продолжать ? Тут походу не экономический форум, а форум престарелых халявщиков. Думаю, многим стоит эмигрировать в Венесуелу - там бесплатная коммуналка и шаровый бензин. Правда там почти нет возможности зарабатывать, но кого это волнует