RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На скільки подорожчає комуналка
в Україні: розрахунок...

На скільки подорожчає комуналка в Україні: розрахунок...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:40

  SMOKE написав:Возможностей- масса.Это не 90е и не совок. Да, может шиковать не выйдет на таких подработках, но на воду и шампунь точно будет хватать.


Может объясните тогда, почему в США налоги в 2-4 раза меньше, чем в Украине, а на такую-же подработку можно не воду с шампунем купить, а нормально поесть, заплатить за гостиницу с душем, да еще и чтото из одежды купить? Причем купить не говно и фейковые подделки, а нормальные качественные фирменные вещи.

Та-же самая подработка, но в США на заработанное человек может нормально поесть, оплатить жилье и купить себе качественную одежду. А в Украине только воду с шампунем, с большой вероятностью поддельным.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3192
З нами з: 26.02.09
Подякував: 443 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:49

  Амвросий написав:
  SMOKE написав:Возможностей- масса.Это не 90е и не совок. Да, может шиковать не выйдет на таких подработках, но на воду и шампунь точно будет хватать.


Может объясните тогда, почему в США налоги в 2-4 раза меньше, чем в Украине, а на такую-же подработку можно не воду с шампунем купить, а нормально поесть, заплатить за гостиницу с душем, да еще и чтото из одежды купить? Причем купить не говно и фейковые подделки, а нормальные качественные фирменные вещи.

Та-же самая подработка, но в США на заработанное человек может нормально поесть, оплатить жилье и купить себе качественную одежду. А в Украине только воду с шампунем, с большой вероятностью поддельным.


Потому что США это метрополия, а Украина - колония
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Заблокований
Повідомлень: 4452
З нами з: 29.05.18
Подякував: 106 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:10

За свет 45 гривен в месяц )))) бомжы больше платят ))
ageresz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:18

  fokus написав:ssnet что-то перестал поддерживать диалог. Видимо не сложилось на Занзибаре
На Занзибаре избили и ограбили украинских туристов

И что ? Как будто у нас не грабят. У нас кроме грабежей еще может сбить какой-то пьяный мажор, водитель такси может заснуть за рулем или менты могут подкинуть наркоту или посчитать что ты похож на человека на камере.
По поводу дискуссии..., а смысл ее продолжать ? Тут походу не экономический форум, а форум престарелых халявщиков. Думаю, многим стоит эмигрировать в Венесуелу - там бесплатная коммуналка и шаровый бензин. Правда там почти нет возможности зарабатывать, но кого это волнует :mrgreen:
ssnet
1
 
Повідомлень: 2050
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:23

  ssnet написав:Правда там почти нет возможности зарабатывать, но кого это волнует :mrgreen:


а у нас разве больше возможностей зарабатывать? Треть населения за границу гастербайтерами едут работать из вредности?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3192
З нами з: 26.02.09
Подякував: 443 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки грошей готувати, якщо машину забрали на... 1, 2
R2 » Нед 13 тра, 2018 10:04
13 2298
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 січ, 2021 12:03
kush0222292
Українці повинні заплатити податки за машини: коли і скільки
R2 » Нед 03 січ, 2021 08:11
5 1521
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 17:22
vitaliy_berdinskikh
Як пандемія вплинула на ринок ритейлу в Україні...
R2 » П'ят 08 січ, 2021 15:11
1 108
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 15:11
nighthawk5

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28341)
10.01.2021 16:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.