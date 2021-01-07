Уряд переніс підвищення мінімалки до 6500 грн з липня на грудень 2021. Це не надто допоможе знизити бюджетні видатки.
Дивися повний текст Як підвищення мінімальної зарплати у 2021 вплине на держбюджет.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:37
Як підвищення мінімальної зарплати у 2021 вплине на...
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Дивися повний текст Як підвищення мінімальної зарплати у 2021 вплине на держбюджет.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:37
Низкая информация только по депозитам, в магазинах цены подняли, комуналка тоже. Так что до одного места это повышение. Топчимся на одном месте
Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:52
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