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Як підвищення мінімальної
зарплати у 2021 вплине на...

Як підвищення мінімальної зарплати у 2021 вплине на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:37

Як підвищення мінімальної зарплати у 2021 вплине на...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд переніс підвищення мінімалки до 6500 грн з липня на грудень 2021. Це не надто допоможе знизити бюджетні видатки.

Дивися повний текст Як підвищення мінімальної зарплати у 2021 вплине на держбюджет.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:37

Низкая информация только по депозитам, в магазинах цены подняли, комуналка тоже. Так что до одного места это повышение. Топчимся на одном месте
kemeron1990
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 14:52

  kemeron1990 написав:Топчимся на одном месте


не топтаться нужно, а лыжи вострить
Амвросий
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:39

Re: Як підвищення мінімальної зарплати у 2021 вплине на...

Здохніть Зубожілі Зебіли(ЗЗЗ) :)
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