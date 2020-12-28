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Ryanair призупинить 70% польотів
з Києва до кінця березня

Ryanair призупинить 70% польотів з Києва до кінця березня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:05

Ryanair призупинить 70% польотів з Києва до кінця березня

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший лоукост Європи Ryanair оголосив про припинення польотів по 70% маршрутів з Києва до кінця березня, коли авіація переходить на літній сезон.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:05

Львів - підтверджую, їхніх літаків суттєво поменшало, в основному наша Роза вітрів, туркіш і польський ЛОТ...
nighthawk5
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