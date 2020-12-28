Найбільший лоукост Європи Ryanair оголосив про припинення польотів по 70% маршрутів з Києва до кінця березня, коли авіація переходить на літній сезон.
Дивися повний текст Ryanair призупинить 70% польотів з Києва до кінця березня.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:05
Ryanair призупинить 70% польотів з Києва до кінця березня
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Дивися повний текст Ryanair призупинить 70% польотів з Києва до кінця березня.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:05
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