Експерти The Point розповіли, де знайти інформацію про компанію та чим вона може бути вам корисна.
Дивися повний текст П’ять джерел, що допоможуть перевірити роботодавця.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:06
П’ять джерел, що допоможуть перевірити роботодавця
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Дивися повний текст П’ять джерел, що допоможуть перевірити роботодавця.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:06
Читать отзывы о компании на всяких "отзовиках" и т.п. - гиблое дело. Там в основном пишут недовольные жизнью и часто слишком резко и не всегда правду. А позитивных отзывов всегда в разы меньше. Т.к. те кто работает в компании не лазят по разным сайтам о работодателях и не пишут там лестные слова. У них есть чем заняться и без этого.
Поэтому не тратьте время на "отзовик" и т.п. А вот все выше сказанное - действительно помогает принять верное решение.
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