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П’ять джерел, що допоможуть
перевірити роботодавця

П’ять джерел, що допоможуть перевірити роботодавця
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:06

П’ять джерел, що допоможуть перевірити роботодавця

Пропонуємо до обговорення:
Експерти The Point розповіли, де знайти інформацію про компанію та чим вона може бути вам корисна.

Дивися повний текст П’ять джерел, що допоможуть перевірити роботодавця.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:06

Читать отзывы о компании на всяких "отзовиках" и т.п. - гиблое дело. Там в основном пишут недовольные жизнью и часто слишком резко и не всегда правду. А позитивных отзывов всегда в разы меньше. Т.к. те кто работает в компании не лазят по разным сайтам о работодателях и не пишут там лестные слова. У них есть чем заняться и без этого.
Поэтому не тратьте время на "отзовик" и т.п. А вот все выше сказанное - действительно помогает принять верное решение.
pmdunavesta
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Работать в нашей компании - большая честь
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:17

  pmdunavesta написав:Читать отзывы о компании на всяких "отзовиках" и т.п. - гиблое дело. Там в основном пишут недовольные жизнью и часто слишком резко и не всегда правду. А позитивных отзывов всегда в разы меньше.


наоборот - позитивных отзывов слишком много, т.к. их пишут проплаченные боты для накрутки рейтинга. Реальные отзывы с описанием минусов врядли кто-то напишет, тому есть много причин.

Учитывайте, что позитивные отзывы как правило пишутся рекламными ботами. А негативные могут писать злые конкуренты. :)
Амвросий
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