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Хто належить до малих, середніх
та великих платників...

Хто належить до малих, середніх та великих платників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:03

Хто належить до малих, середніх та великих платників...

Пропонуємо до обговорення:
У Головному управлінні ДПС розповіли, які підприємства належать до малих, середніх та великих платників податків.

Дивися повний текст Хто належить до малих, середніх та великих платників податків.
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