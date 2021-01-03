У Мін'юсті розповіли, як діяти у випадках, коли отримали сповіщення від виконавчої служби, однак маєте сумніви щодо справжності такого сповіщення.
Дивися повний текст Як українці можуть перевірити, чи відкриті відносно них виконавчі провадження.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:57
Як українці можуть перевірити, чи відкриті відносно них...
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Дивися повний текст Як українці можуть перевірити, чи відкриті відносно них виконавчі провадження.
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