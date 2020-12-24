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Електромобіль Apple Car
вийде разом з iPhone 13

Електромобіль Apple Car вийде разом з iPhone 13
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 00:35

Електромобіль Apple Car вийде разом з iPhone 13

Пропонуємо до обговорення:
Перший електромобіль компанії Apple, про який давно ходять чутки, може бути випущений вже в третьому кварталі 2021 року.

Дивися повний текст Електромобіль Apple Car вийде разом з iPhone 13.
R2
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Вони теж будуть миттєво розряджатись на холоді? :D
bodia1406
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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