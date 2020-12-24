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Електромобіль Apple Car вийде разом з iPhone 13
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 січ, 2021 00:35
Пропонуємо до обговорення:
Перший електромобіль компанії Apple, про який давно ходять чутки, може бути випущений вже в третьому кварталі 2021 року.
Дивися повний текст Електромобіль Apple Car вийде разом з iPhone 13
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R2
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Додано: Суб 09 січ, 2021 00:35
Вони теж будуть миттєво розряджатись на холоді? :D
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bodia1406
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