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У Мінцифри розповіли, які держпослуги можуть з'явитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 січ, 2021 05:34
Пропонуємо до обговорення:
На цифровізацію у державному бюджеті на 2021 рік закладено 1,8 млрд грн.
Дивися повний текст У Мінцифри розповіли, які держпослуги можуть з'явитися онлайн у 2021
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R2
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Додано: Суб 09 січ, 2021 05:34
R2 написав:
перевод в онлайн около 200 самых популярных государственных услуг
Зачем плодить никому не нужные услуги за счет налогоплательщиков и увеличения госдолга? Кто об этом просил?
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Амвросий
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