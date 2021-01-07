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У Мінцифри розповіли, які
держпослуги можуть з'явитися...

У Мінцифри розповіли, які держпослуги можуть з'явитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 05:34

У Мінцифри розповіли, які держпослуги можуть з'явитися...

Пропонуємо до обговорення:
На цифровізацію у державному бюджеті на 2021 рік закладено 1,8 млрд грн.

Дивися повний текст У Мінцифри розповіли, які держпослуги можуть з'явитися онлайн у 2021.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 05:34

  R2 написав:перевод в онлайн около 200 самых популярных государственных услуг


Зачем плодить никому не нужные услуги за счет налогоплательщиков и увеличения госдолга? Кто об этом просил?
Амвросий
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