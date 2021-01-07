У Мінцифри розповіли, які держпослуги можуть з'явитися...

Додано: Суб 09 січ, 2021 12:46

розвиток мобільного застосунку та порталу Дія. Мінцифра планує оцифрувати 200 найпопулярніших державних послуг для громадян та бізнесу;

запуск спеціального правового режиму Дія Сity, що планується на першу половину 2021 року та здатен у короткі терміни збільшити частку IT у ВВП країни майже вдвічі;



Вот бы иметь возможность воспользоваться предыдущими 200-ми найпопулярнейшими госуслугами. Но пока что-то не получается.Да-да, молочные реки и кисельные берега. В валютной теме уже ссылались на Кухара который в свою очередь ссылается на этот пустопорожний прогноз жыжытализаторов.Дия.Сити лишь увеличивает налоги, следовательно никакого х2 доли ИТ в ВВП от её введения ждать не стоит. Можно ждать лишь увеличения доли налогов уплаченных ИТ-компаниями и айтишниками которые перейдут из статуса ФОП в статус наёмных работников на особых условиях.Но тут надо не забыть что в связи с пандемией короно-дебилизма экономика по всему миру падает. Если торговая сеть за 2020 год несколько раз закрывалась на лохдаун то ей уже не до расширения и новых направлений в торговле. Возможно она ещё будет пытаться что-то доусовершенствовать в части онлайн-торговли, но проекты связанные с офлайном наверняка будут заморожены или минимум сокращены. То же касается заказчиков из банковского сектора, страхования. Наверное в меньше мере пострадали мобильная связь и медицина, но не вся украинская ИТ-сфера работает на мобильную связь и медицину.