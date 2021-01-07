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У Мінцифри розповіли, які
держпослуги можуть з'явитися...

У Мінцифри розповіли, які держпослуги можуть з'явитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 05:34

У Мінцифри розповіли, які держпослуги можуть з'явитися...

Пропонуємо до обговорення:
На цифровізацію у державному бюджеті на 2021 рік закладено 1,8 млрд грн.

Дивися повний текст У Мінцифри розповіли, які держпослуги можуть з'явитися онлайн у 2021.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 05:34

  R2 написав:перевод в онлайн около 200 самых популярных государственных услуг


Зачем плодить никому не нужные услуги за счет налогоплательщиков и увеличения госдолга? Кто об этом просил?

Кто-то хотя-бы банальный опрос делал - сколько из этих "200 государственных услуг" реально нужны населению? Зачем расходовать миллиарды денег на то, что никто не просил делать? На то, что никому не нужно.

Ради чего впустую растрачивается столько денег?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:00

Сказки для приезжих. Как было все в старину так и соталось, Как раньше требовалось отстоять в очередях и засеять деньгами так сейчас то же самое. Только суммы выросли. Даже счетчик поменять или интернетпровайдера нужно лично с паспортом ехать, день стоять в очереди и писать заявление
fiona98
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:46

Re: У Мінцифри розповіли, які держпослуги можуть з'явитися..

розвиток мобільного застосунку та порталу Дія. Мінцифра планує оцифрувати 200 найпопулярніших державних послуг для громадян та бізнесу;

Вот бы иметь возможность воспользоваться предыдущими 200-ми найпопулярнейшими госуслугами. Но пока что-то не получается.

запуск спеціального правового режиму Дія Сity, що планується на першу половину 2021 року та здатен у короткі терміни збільшити частку IT у ВВП країни майже вдвічі;

Да-да, молочные реки и кисельные берега. В валютной теме уже ссылались на Кухара который в свою очередь ссылается на этот пустопорожний прогноз жыжытализаторов.

Дия.Сити лишь увеличивает налоги, следовательно никакого х2 доли ИТ в ВВП от её введения ждать не стоит. Можно ждать лишь увеличения доли налогов уплаченных ИТ-компаниями и айтишниками которые перейдут из статуса ФОП в статус наёмных работников на особых условиях.

Но тут надо не забыть что в связи с пандемией короно-дебилизма экономика по всему миру падает. Если торговая сеть за 2020 год несколько раз закрывалась на лохдаун то ей уже не до расширения и новых направлений в торговле. Возможно она ещё будет пытаться что-то доусовершенствовать в части онлайн-торговли, но проекты связанные с офлайном наверняка будут заморожены или минимум сокращены. То же касается заказчиков из банковского сектора, страхования. Наверное в меньше мере пострадали мобильная связь и медицина, но не вся украинская ИТ-сфера работает на мобильную связь и медицину.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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