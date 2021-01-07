На цифровізацію у державному бюджеті на 2021 рік закладено 1,8 млрд грн.
Дивися повний текст У Мінцифри розповіли, які держпослуги можуть з'явитися онлайн у 2021.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 січ, 2021 05:34
У Мінцифри розповіли, які держпослуги можуть з'явитися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінцифри розповіли, які держпослуги можуть з'явитися онлайн у 2021.
Додано: Суб 09 січ, 2021 05:34
Зачем плодить никому не нужные услуги за счет налогоплательщиков и увеличения госдолга? Кто об этом просил?
Кто-то хотя-бы банальный опрос делал - сколько из этих "200 государственных услуг" реально нужны населению? Зачем расходовать миллиарды денег на то, что никто не просил делать? На то, что никому не нужно.
Ради чего впустую растрачивается столько денег?
Додано: Суб 09 січ, 2021 12:00
Сказки для приезжих. Как было все в старину так и соталось, Как раньше требовалось отстоять в очередях и засеять деньгами так сейчас то же самое. Только суммы выросли. Даже счетчик поменять или интернетпровайдера нужно лично с паспортом ехать, день стоять в очереди и писать заявление
Додано: Суб 09 січ, 2021 12:46
Re: У Мінцифри розповіли, які держпослуги можуть з'явитися..
Вот бы иметь возможность воспользоваться предыдущими 200-ми найпопулярнейшими госуслугами. Но пока что-то не получается.
Да-да, молочные реки и кисельные берега. В валютной теме уже ссылались на Кухара который в свою очередь ссылается на этот пустопорожний прогноз жыжытализаторов.
Дия.Сити лишь увеличивает налоги, следовательно никакого х2 доли ИТ в ВВП от её введения ждать не стоит. Можно ждать лишь увеличения доли налогов уплаченных ИТ-компаниями и айтишниками которые перейдут из статуса ФОП в статус наёмных работников на особых условиях.
Но тут надо не забыть что в связи с пандемией короно-дебилизма экономика по всему миру падает. Если торговая сеть за 2020 год несколько раз закрывалась на лохдаун то ей уже не до расширения и новых направлений в торговле. Возможно она ещё будет пытаться что-то доусовершенствовать в части онлайн-торговли, но проекты связанные с офлайном наверняка будут заморожены или минимум сокращены. То же касается заказчиков из банковского сектора, страхования. Наверное в меньше мере пострадали мобильная связь и медицина, но не вся украинская ИТ-сфера работает на мобильную связь и медицину.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
|