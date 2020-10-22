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Повернення техогляду: до чого готуватися українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 січ, 2021 09:52
Пропонуємо до обговорення:
Довгий час на сайті Мінінфраструктури триває обговорення проекту Закону про техогляд. І хоча обговорення ще триває, а проект поки не став Законом, в МВС вже закупили пересувні лабораторії для придорожньої перевірки технічного стану автомобілів.
Дивися повний текст Повернення техогляду: до чого готуватися українським автомобілістам
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Додано: Суб 09 січ, 2021 09:52
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