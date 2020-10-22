RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Повернення техогляду: до чого
готуватися українським...

Повернення техогляду: до чого готуватися українським...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 09:52

Повернення техогляду: до чого готуватися українським...

Пропонуємо до обговорення:
Довгий час на сайті Мінінфраструктури триває обговорення проекту Закону про техогляд. І хоча обговорення ще триває, а проект поки не став Законом, в МВС вже закупили пересувні лабораторії для придорожньої перевірки технічного стану автомобілів.

Дивися повний текст Повернення техогляду: до чого готуватися українським автомобілістам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91980
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 09:52

Очередное "корыто" и не более.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2205
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українським водіям готують сюрприз з правами - потрібно...
R2 » Чет 31 гру, 2020 10:20
6 429
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 20:16
vsemodern
Повернення обов'язкового техогляду: в Україні його не... 1, 2, 3
R2 » Чет 22 жов, 2020 14:55
28 2349
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 16:02
tema_1984_xxx
Шмигаль розповів про підвищення зарплат українським... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 21 гру, 2020 13:35
34 2296
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 гру, 2020 20:11
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18424)
09.01.2021 10:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.