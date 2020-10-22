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Повернення техогляду: до чого готуватися українським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 січ, 2021 09:52
Пропонуємо до обговорення:
Довгий час на сайті Мінінфраструктури триває обговорення проекту Закону про техогляд. І хоча обговорення ще триває, а проект поки не став Законом, в МВС вже закупили пересувні лабораторії для придорожньої перевірки технічного стану автомобілів.
Дивися повний текст Повернення техогляду: до чого готуватися українським автомобілістам
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R2
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Додано: Суб 09 січ, 2021 09:52
Очередное "корыто" и не более.
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sena_2008atp
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Додано: Суб 09 січ, 2021 11:31
Давно на часі, деякі колишні б*** димлять так, що нема чим дихать
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espanol
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Додано: Суб 09 січ, 2021 11:50
ур** никак не нажрутся. Скоро Януковоща как святого будут обратно все звать
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fiona98
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Додано: Суб 09 січ, 2021 11:58
Чем дальше тем туже затягивают петлю на шее украинцев. Как только откроют границы все разбегутся с етой страны останутся одни мусора и чиновники, Бандитская власть делает все чтобы рабы опять захотели вернутсья в ссср
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fiona98
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Додано: Суб 09 січ, 2021 12:19
Когда уже под нож пустят всех коров и других жвачных животных?
Больше всего в глобальном потеплении виноваты коровы. Метан — парниковый газ, выделяемый жвачными животными. По своей парниковой способности он в 28 раз превосходит газ углекислый. В среднем одна корова выделяет 20 грамм метана на килограмм сухого вещества в корме. То есть, если пересчитать на эквивалентный парниковый эффект, — 560 граммов углекислого газа.
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fiona98
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Додано: Суб 09 січ, 2021 12:27
"Це відноситься до комерційного транспорту, транспорту, який перевозить пасажирів і небезпечні вантажі"
Полностью поддерживаю проверки, если они будут качественными и обоснованными.
Техническое состояние транспортных средств на украинских дорогах оставляет желать лучшего. Много людей относятся безответственно как к собственной безопасности, так и к безопасности других. Наносится ущерб экологии. У некоторых местных иномарок выхлопы визуально "не хуже", чем у 50-летнего трактора. Асфальт залит лужами различного рода жидкостей и масел. И если газы идут в воздух, то вся муть с дорог смывается в реки (есть города с очисткой воды ливневой канализации, но в основном речь идет о прямом сбросе в реки).
Поддержание автомобиля в нормальном исправном состоянии (как того требуют действующие нормативно-правовые акты) - это обязательная статья расходов, и экономить на этом нельзя.
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nitro5
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Додано: Суб 09 січ, 2021 13:01
Не мішало б і після перевірки наказати фірму, яка давала дозвіл на експлуатацію несправного транспорту. У таких СТО ліцензію на техогляд треба забрати.
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valera2011
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Додано: Суб 09 січ, 2021 13:39
fiona98 написав:
Когда уже под нож пустят всех коров и других жвачных животных?
Больше всего в глобальном потеплении виноваты коровы. Метан — парниковый газ, выделяемый жвачными животными. По своей парниковой способности он в 28 раз превосходит газ углекислый. В среднем одна корова выделяет 20 грамм метана на килограмм сухого вещества в корме. То есть, если пересчитать на эквивалентный парниковый эффект, — 560 граммов углекислого газа.
Больше всего в глобальном потеплении виноваты ЧЕЛОВЕКИ
нет людей нет проблем
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sopkotomhu
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