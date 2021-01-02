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Названо країни, з якими Україна
розвиватиме торговельні...

Названо країни, з якими Україна розвиватиме торговельні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:07

Названо країни, з якими Україна розвиватиме торговельні...

Пропонуємо до обговорення:
Україна має намір знижувати митні навантаження на українські товари.

Дивися повний текст Названо країни, з якими Україна розвиватиме торговельні відносини у 2021 році.
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