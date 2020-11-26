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Хто встановлює тариф на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 січ, 2021 12:09
Пропонуємо до обговорення:
Лише 38% киян знають, що тарифи на водопостачання та водовідведення встановлює не сам водоканал, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
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Додано: Суб 09 січ, 2021 12:09
Смешно читать про цены на реагенты, когда Киев процентов на 50 потребляет воду со скважин.
Ремонты. Под асфальтом есть две оцинкованные долговечные трубы соединенные черным не оцинкованным коленом от поставщика тепла. Колено сгнило за 5 лет. Вырыли яму испортили асфальт, заменили на такое же недолговечное черное колено, чтобы опять через 5 лет рыть и менять асфальт заново.
Просто оцинкованное колено миллионы стоит.
Европа говорите?
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