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Хто встановлює тариф на воду

Хто встановлює тариф на воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:09

Хто встановлює тариф на воду

Пропонуємо до обговорення:
Лише 38% киян знають, що тарифи на водопостачання та водовідведення встановлює не сам водоканал, а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Дивися повний текст Хто встановлює тариф на воду.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:09

Смешно читать про цены на реагенты, когда Киев процентов на 50 потребляет воду со скважин.
Ремонты. Под асфальтом есть две оцинкованные долговечные трубы соединенные черным не оцинкованным коленом от поставщика тепла. Колено сгнило за 5 лет. Вырыли яму испортили асфальт, заменили на такое же недолговечное черное колено, чтобы опять через 5 лет рыть и менять асфальт заново.
Просто оцинкованное колено миллионы стоит.
Европа говорите?
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:16

Re: Хто встановлює тариф на воду

  p_a_l написав:заменили на такое же недолговечное


Так по этому поводу даже анекдот есть :wink:

Старый доктор оставил вместо себя сына, недавно окончившего мединститут, и уехал в отпуск. Возвращается, а сын ему заявляет:
- Я тут Павла Моисеевича вылечил. Ты его тридцать лет лечил, а я его - за один месяц!
- Идиот! Я на его почках тебя выучил, машину купил, дачу построил... А ты его... вылечил!
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:21

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Лише 38% киян знають, що тарифи на водопостачання та водовідведення встановлює не сам водоканал\


Народная примета: если начинают пиарить на тему "цірукинічогонекрали, просто реагенты дорожают, а мы тут мимо проходили" - это к очередному подорожанию. Понятно уже, что опять :roll:

"Согласно нашим расчетам, тариф на следующий год должен вырасти на 10%"

Из разряда:
Бабуля, почему так подорожала картошка? Потому что +10% -тощо.

:roll: :?:
Шли в Европу.
Где то там и оказались :arrow: В зеленой vjevjope
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