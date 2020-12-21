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Уряд США має більш ніж
$2 мільярди в біткойнах

Уряд США має більш ніж $2 мільярди в біткойнах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:03

Уряд США має більш ніж $2 мільярди в біткойнах

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг конфіскованих біткоїнів під контролем влади США становить більш ніж 69 тисяч BTC — це понад $2,2 мільярда.

Дивися повний текст Уряд США має більш ніж $2 мільярди в біткойнах.
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