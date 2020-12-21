Обсяг конфіскованих біткоїнів під контролем влади США становить більш ніж 69 тисяч BTC — це понад $2,2 мільярда.
Дивися повний текст Уряд США має більш ніж $2 мільярди в біткойнах.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 13:03
Уряд США має більш ніж $2 мільярди в біткойнах
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Дивися повний текст Уряд США має більш ніж $2 мільярди в біткойнах.
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