Фейковий сайт виглядає майже так само, як і справжній платіжний ресурс.
Дивися повний текст В НБУ пояснили, як відрізнити справжній платіжний сайт від фейкового.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 13:13
В НБУ пояснили, як відрізнити справжній платіжний сайт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В НБУ пояснили, як відрізнити справжній платіжний сайт від фейкового.
Додано: Суб 09 січ, 2021 13:14
ну это несолидно
нормальные пацаны размещают "Президент каждому по 8000 на карту, введи номер"
и говорят народ прет
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