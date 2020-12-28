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В НБУ пояснили, як відрізнити
справжній платіжний сайт...

В НБУ пояснили, як відрізнити справжній платіжний сайт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:13

В НБУ пояснили, як відрізнити справжній платіжний сайт...

Пропонуємо до обговорення:
Фейковий сайт виглядає майже так само, як і справжній платіжний ресурс.

Дивися повний текст В НБУ пояснили, як відрізнити справжній платіжний сайт від фейкового.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:14

ну это несолидно

нормальные пацаны размещают "Президент каждому по 8000 на карту, введи номер"
и говорят народ прет
cohan
 
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