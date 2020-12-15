|
|
|
У Кабміні повідомили, хто зможе користуватися платними...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 січ, 2021 14:47
Пропонуємо до обговорення:
Уряд затвердив Порядок безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру. Даний Порядок визначає, у яких випадках проїзд автошляхами може здійснюватися на безоплатній основі.
Дивися повний текст У Кабміні повідомили, хто зможе користуватися платними дорогами безкоштовно
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91985
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 09 січ, 2021 14:47
Эти платные дороги какая-то частная компания сама с нуля будет строить? Или просто олигархи переоформят на себя уже построенные и отремонтированные за счёт налогоплательщиков дороги и будут требовать повторную оплату у налогоплательщиков, т.е. заставят платить тех за чей счет эту дорогу строили и ремонтировали?
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 3177
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 728 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|