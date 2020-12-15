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У Кабміні повідомили, хто зможе користуватися платними...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 січ, 2021 14:47
Пропонуємо до обговорення:
Уряд затвердив Порядок безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру. Даний Порядок визначає, у яких випадках проїзд автошляхами може здійснюватися на безоплатній основі.
Дивися повний текст У Кабміні повідомили, хто зможе користуватися платними дорогами безкоштовно
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R2
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Додано: Суб 09 січ, 2021 14:47
Эти платные дороги какая-то частная компания сама с нуля будет строить? Или просто олигархи переоформят на себя уже построенные и отремонтированные за счёт налогоплательщиков дороги и будут требовать повторную оплату у налогоплательщиков, т.е. заставят платить тех за чей счет эту дорогу строили и ремонтировали?
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Амвросий
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Додано: Суб 09 січ, 2021 17:43
Амвросий написав:
Эти платные дороги какая-то частная компания сама с нуля будет строить? Или просто олигархи переоформят на себя уже построенные и отремонтированные за счёт налогоплательщиков дороги и будут требовать повторную оплату у налогоплательщиков, т.е. заставят платить тех за чей счет эту дорогу строили и ремонтировали?
Будет как с облгазами: приватизируют то, что было создано до них, и будут потом драть три шкуры с населения.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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Додано: Суб 09 січ, 2021 19:57
Амвросий написав:
Эти платные дороги какая-то частная компания сама с нуля будет строить?
Конце́ссия (от лат. concessio «разрешение, уступка») — вид договора о создании или реконструкции за счёт средств инвестора (или — совместно с концедентом) объектов (как правило) недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.
так что будет как всегда.
возьмут что полутше,подшамаманят и сделают платными.
да еще надо будет отбивать бесплатный проезд всякого непотреба.
ладно скорая,но не думаю,что платными будут городские дороги.
а межгород скорой особо и не нужен.
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Tabak
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Додано: Суб 09 січ, 2021 21:28
Амвросий написав:Эти платные дороги какая-то частная компания сама с нуля будет строить? Или просто олигархи переоформят на себя уже построенные и отремонтированные за счёт налогоплательщиков дороги и будут требовать повторную оплату у налогоплательщиков, т.е. заставят платить тех за чей счет эту дорогу строили и ремонтировали?
Аналогично газовой системе
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GALeon
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Додано: Нед 10 січ, 2021 03:20
тоесть олигархи будут драть деньги за пользование дорогами, которые за деньги из ковидного фонда ремонтировали?
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Амвросий
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