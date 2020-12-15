У Кабміні повідомили, хто зможе користуватися платними...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 січ, 2021 14:28
Теперішня влада і ремонтувати їх не буде, позасипають щебнем і введуть плату, а так де їм кошти брати, все в економіці розвалили.
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romanyukb
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Додано: Нед 10 січ, 2021 15:07
Марта написав:
интересный пункт о возмещении:
" Порядок предусматривает возмещение концессионеру за период бесплатного проезда во время стихийного бедствия, катастрофы.... "
КТО и сколько будет "возмещать" ?
тоесть еще и за весь период эпидемии из госбюджета будут возмещать?
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Амвросий
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