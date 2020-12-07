У Данії готуються ввести паспорти вакцинації на тлі боротьби з коронавірусом. Міністерство охорони здоров'я випустить "паспорт вакцини проти Covid-19" на початку цього року.
Дивися повний текст Данія запроваджує паспорти вакцинації від коронавіруса.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 17:40
Данія запроваджує паспорти вакцинації від коронавіруса
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данія запроваджує паспорти вакцинації від коронавіруса.
Додано: Суб 09 січ, 2021 17:40
Вопрос будет ли такой паспого даваться тем кто уже переболел? Например на основании анализа на антитела
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