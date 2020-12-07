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Данія запроваджує паспорти
вакцинації від коронавіруса

Данія запроваджує паспорти вакцинації від коронавіруса
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:40

Данія запроваджує паспорти вакцинації від коронавіруса

Пропонуємо до обговорення:
У Данії готуються ввести паспорти вакцинації на тлі боротьби з коронавірусом. Міністерство охорони здоров'я випустить "паспорт вакцини проти Covid-19" на початку цього року.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:40

Вопрос будет ли такой паспого даваться тем кто уже переболел? Например на основании анализа на антитела
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 12:36

  yama написав:Вопрос будет ли такой паспого даваться тем кто уже переболел? Например на основании анализа на антитела

Который нужно делать вовремя
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Что в Белоруссии нельзя, то в Штатах можно.
p_a_l
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