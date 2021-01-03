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Коли необхідно сплачувати пенсійний збір при придбанні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 09 січ, 2021 18:00
Пропонуємо до обговорення:
Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легкові автомобілі здійснюється за першої державної реєстрації в Україні в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України.
Дивися повний текст Коли необхідно сплачувати пенсійний збір при придбанні легкового автомобіля
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Додано: Суб 09 січ, 2021 18:00
А в чем связь пенсии и покупки авто?
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