За тиждень з 14 до 21 грудня долар зміцнився на 1,3% з 27,87 грн до 28,22 грн/ $1.
Дивися повний текст Яким буде курс долара на початок 2021 року: прогноз експертів.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 19:11
Яким буде курс долара на початок 2021 року: прогноз...
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Дивися повний текст Яким буде курс долара на початок 2021 року: прогноз експертів.
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