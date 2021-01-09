RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Яким буде курс долара на
початок 2021 року: прогноз...

Яким буде курс долара на початок 2021 року: прогноз...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:11

Яким буде курс долара на початок 2021 року: прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
За тиждень з 14 до 21 грудня долар зміцнився на 1,3% з 27,87 грн до 28,22 грн/ $1.

Дивися повний текст Яким буде курс долара на початок 2021 року: прогноз експертів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91988
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як підвищення мінімальної зарплати у 2021 вплине на...
R2 » П'ят 08 січ, 2021 14:37
4 392
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 23:35
Ratatui
Понад 1 млн грн: курс Bitcoin оновив історичний максимум
R2 » Сер 06 січ, 2021 12:28
9 606
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 01:09
p_a_l
Що приготували для пенсіонерів у 2021 році
R2 » Сер 06 січ, 2021 20:26
4 273
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 01:06
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28328)
09.01.2021 18:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.