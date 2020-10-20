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Як правильно економити гроші:
українцям дали прості поради

Як правильно економити гроші: українцям дали прості поради
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 09:12

Як правильно економити гроші: українцям дали прості поради

Пропонуємо до обговорення:
Фінансовий радник Василь Матій в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як правильно економити і відкладати гроші, а також утримуватися від непотрібних покупок.

Дивися повний текст Як правильно економити гроші: українцям дали прості поради.
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Цинично и тупо.
Востаннє редагувалось sena_2008atp в Нед 10 січ, 2021 09:13, всього редагувалось 1 раз.
sena_2008atp
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Главная статья расхода в терпил это налоги. больше 60% !!
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Порада не нова, але чомусь незбагненна для багатьох
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