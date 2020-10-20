Фінансовий радник Василь Матій в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як правильно економити і відкладати гроші, а також утримуватися від непотрібних покупок.
Дивися повний текст Як правильно економити гроші: українцям дали прості поради.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 09:12
Як правильно економити гроші: українцям дали прості поради
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Дивися повний текст Як правильно економити гроші: українцям дали прості поради.
Додано: Нед 10 січ, 2021 09:12
Цинично и тупо.
Востаннє редагувалось sena_2008atp в Нед 10 січ, 2021 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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