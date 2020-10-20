Фінансовий радник Василь Матій в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, як правильно економити і відкладати гроші, а також утримуватися від непотрібних покупок.
Дивися повний текст Як правильно економити гроші: українцям дали прості поради.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 09:12
Як правильно економити гроші: українцям дали прості поради
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Дивися повний текст Як правильно економити гроші: українцям дали прості поради.
Додано: Нед 10 січ, 2021 09:12
Цинично и тупо.
Востаннє редагувалось sena_2008atp в Нед 10 січ, 2021 09:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 10 січ, 2021 11:20
Уже давно наметилась тенденция, когда обеспеченные люди советуют нищим, как последним нужно выживать и на чем сэкономить.
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:49
А не пойти вам на******. Рассказывали нам перед выборами как нам будет хорошо а теперь рассказывают как нам меньше есть и больше работать
Додано: Нед 10 січ, 2021 12:53
Реальный же совет как секономить, ето стараться делать покупки и продажи договариваясь между собой чтобы исключить как посредника *наше* государство дерущее с нас бешенные налоги. Например покупать продукты не в магазине а на рынке где они минимум на треть дешевле. А електронику по интернету.
Додано: Нед 10 січ, 2021 13:02
Додано: Нед 10 січ, 2021 13:11
В крупных городах цены что на рынке, что в магазине фактически одинаковы. С учетом того что на рынке еще и обвесят выйдет еще и дешевле. Ну в магазине можно сразу затарится всем чем нужно и они работают допоздна. Рынки подходят для тех, кому время некуда девать - прийти полазить выбрать, найти что по дешевле, проверить контрольный вестом весы (кто-то телефон использует для этого), пересчитать чтоб не обсчитали. При этом еще надо смотреть чтоб карманники телефон или деньки не сперли, а то еще та экономия выйдет...
Додано: Нед 10 січ, 2021 13:31
ssnet
Кто уже давно ходит на рынок тот не бегает по всему рынку как собака с высунутым языком, а уже имеет своего проверенного продавца с хорошим товаром и который не обвешивает и не обманывает. А некоторые товары уже даже по телефону можно созвониться и купить. Реально покупаю колбасу и масло очень вкусные, которое в супермаркетах нереально найти и походу не я один так как еще до 16.00 уже все разбирают потому что партии небольшие.
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