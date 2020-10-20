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Як правильно економити гроші: українцям дали прості поради
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 січ, 2021 13:31
ssnet
Кто уже давно ходит на рынок тот не бегает по всему рынку как собака с высунутым языком, а уже имеет своего проверенного продавца с хорошим товаром и который не обвешивает и не обманывает. А некоторые товары уже даже по телефону можно созвониться и купить. Реально покупаю колбасу и масло очень вкусные, которое в супермаркетах нереально найти и походу не я один так как еще до 16.00 уже все разбирают потому что партии небольшие.
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fiona98
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Додано: Нед 10 січ, 2021 13:51
А говорили что Украина идет в Европу. Украина идет в ***** а не в Европу. В Европе люди столько не работают, а стараются жить в свое удовольствие. У итальянцев и испанцев глаза вылазят когда они наблюдают как наши гастарбайтеры в три смены на трех работах пашут за копейки.
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fiona98
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- Подякував: 1 раз.
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