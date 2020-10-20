|
|
|
Як правильно економити гроші: українцям дали прості поради
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 січ, 2021 13:31
ssnet
Кто уже давно ходит на рынок тот не бегает по всему рынку как собака с высунутым языком, а уже имеет своего проверенного продавца с хорошим товаром и который не обвешивает и не обманывает. А некоторые товары уже даже по телефону можно созвониться и купить. Реально покупаю колбасу и масло очень вкусные, которое в супермаркетах нереально найти и походу не я один так как еще до 16.00 уже все разбирают потому что партии небольшие.
-
fiona98
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 07.09.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 січ, 2021 13:51
А говорили что Украина идет в Европу. Украина идет в ***** а не в Европу. В Европе люди столько не работают, а стараются жить в свое удовольствие. У итальянцев и испанцев глаза вылазят когда они наблюдают как наши гастарбайтеры в три смены на трех работах пашут за копейки.
-
fiona98
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 07.09.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:56
Давно відома штука. Але ж бідним треба витрачати 200% від доходу, потребляцтво нашевсе
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8586
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 502 раз.
- Подякували: 536 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 січ, 2021 17:07
У них нет денег на хлеб? Пусть тогда едят пирожные (с)
-
siriys
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 12.04.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 січ, 2021 18:41
fiona98 написав:
А говорили что Украина идет в Европу. Украина идет в ***** а не в Европу. В Европе люди столько не работают, а стараются жить в свое удовольствие. У итальянцев и испанцев глаза вылазят когда они наблюдают как наши гастарбайтеры в три смены на трех работах пашут за копейки.
Так Украина и шла в Европу, пока рагули не выбрали себе подобного простого парня из наріда. Теперь остаётся только наслаждаться стонами этого скота, которому пообещали холяву, но на самом деле отнимают даже то немногое, что у него было.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1476
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 січ, 2021 18:52
Amid
Так вроде великий соевый рехворматор вел Украину туда же куда и сейчас ведет *** евый пианист. Или напомнить когда начались подорожания тарифов и цен в разы?
-
fiona98
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 07.09.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 січ, 2021 19:09
fiona98
Цена на комунальные услуги в любом случае должна быть рыночной.
В идеале - по предоплате. Как в Лондоне - вставляешь специальную карточку в счётчик, и льёшь сколько хочешь воды, палишь сколько хочешь газа, мотаешь электричество. Деньги закончились - всё, никаких услуг, пока опять не пополнишь счёт.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1476
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 10 січ, 2021 19:12
Amid написав:fiona98
Цена на комунальные услуги в любом случае должна быть рыночной.
В идеале - по предоплате. Как в Лондоне - вставляешь специальную карточку в счётчик, и льёшь сколько хочешь воды, палишь сколько хочешь газа, мотаешь электричество. Деньги закончились - всё, никаких услуг, пока опять не пополнишь счёт.
для начала - обеспечьте народу возможность заработать как в Лондоне
-
Марта
-
-
- Повідомлень: 185
- З нами з: 24.11.15
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|