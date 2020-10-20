Як правильно економити гроші: українцям дали прості поради

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 20:01
Вы че там обкурились.? Комуналка всю минимальную зарплату отнимает. И питание тоже столько же. И как вообще можна такое советовать. Нам что бл думать стоит ли покупать хлеб и масло или сдрхнуть. Вы тварюки не дождетесь чтоб мы простыелюди посдыхали поскорее
Додано: Нед 10 січ, 2021 20:38
Сюда по этой статейке мне нужно перестать часами играть в компьютерные игры и сидеть в сети.
Ну а если это мне нарвится? зачем себя урезать аж на столько. И вообще - выкинуть компьютер который тянет игры (продать как бу)
Почему вы не советуюете следить за свои весом и при ожирении урезать пищу а также избавится от алкоголя и сигарет, никогда не играть в лотерею никогда не брать кредиты - и от других явно вредных вещах.
Додано: Пон 11 січ, 2021 03:11
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