RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Багаті країни скупили майже всі
вакцини від Covid-19 - ВООЗ

Багаті країни скупили майже всі вакцини від Covid-19 - ВООЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:44

Багаті країни скупили майже всі вакцини від Covid-19 - ВООЗ

Пропонуємо до обговорення:
Заможні країни закупили більшу частину вакцин від коронавірусу.

Дивися повний текст Багаті країни скупили майже всі вакцини від Covid-19 - ВООЗ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91993
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:48

А что реально кто-то в здравом уме думал, что богатые страны откажутся от вакцин в пользу бедных ?
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19839
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4746 раз.
Подякували: 7472 раз.
 
Профіль
5
22
5
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо країни, з якими Україна розвиватиме торговельні...
R2 » Суб 09 січ, 2021 12:07
1 140
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 січ, 2021 12:07
p_a_l
Українські АЗС оштрафували майже на 7 млн грн за...
R2 » Пон 04 січ, 2021 03:41
1 241
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 січ, 2021 03:41
EKO
Біолог розкрила причини мутації COVID-19
R2 » Нед 03 січ, 2021 09:40
1 145
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 09:40
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.