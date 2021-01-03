Заможні країни закупили більшу частину вакцин від коронавірусу.
Дивися повний текст Багаті країни скупили майже всі вакцини від Covid-19 - ВООЗ.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 14:44
Багаті країни скупили майже всі вакцини від Covid-19 - ВООЗ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Багаті країни скупили майже всі вакцини від Covid-19 - ВООЗ.
Додано: Нед 10 січ, 2021 14:48
А что реально кто-то в здравом уме думал, что богатые страны откажутся от вакцин в пользу бедных ?
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