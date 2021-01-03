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Багаті країни скупили майже всі
вакцини від Covid-19 - ВООЗ

Багаті країни скупили майже всі вакцини від Covid-19 - ВООЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:44

Багаті країни скупили майже всі вакцини від Covid-19 - ВООЗ

Пропонуємо до обговорення:
Заможні країни закупили більшу частину вакцин від коронавірусу.

Дивися повний текст Багаті країни скупили майже всі вакцини від Covid-19 - ВООЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:48

А что реально кто-то в здравом уме думал, что богатые страны откажутся от вакцин в пользу бедных ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:41

Настораживает то, что за год клинические испытания невозможно было провести, а их уже продают.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:03

да пофиг, заодно и испытания проведут. Психологическое испытание прошло успешно, значит и другие прокатят. Смертность от адского вируса 0.125%, и это при том , что 90% дописано в нагрузку
siriys
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:53

Молодцы. А Украина скупила у Ахметова *зеленые тарифы*. Каждому свое. Каждый заслуживает то что имеет.
fiona98
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:57

Я так понял Украина не входит даже в первые пол сотни стран с хорошим уровнем жизни? А почему тогда у нас власть подтянула тарифы и цены до стран находящихся в первой десятке по уровню жизни населения? Хотят нас доить как корову а жрать дают как цыпленку?
fiona98
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:59

  siriys написав:да пофиг, заодно и испытания проведут. Психологическое испытание прошло успешно, значит и другие прокатят. Смертность от адского вируса 0.125%, и это при том , что 90% дописано в нагрузку

Абсолютно с вами согласна.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 19:13

  fiona98 написав:Я так понял Украина не входит даже в первые пол сотни стран с хорошим уровнем жизни? А почему тогда у нас власть подтянула тарифы и цены до стран находящихся в первой десятке по уровню жизни населения? Хотят нас доить как корову а жрать дают как цыпленку?

Украинская мечта - нацарював і у Буковель.
- Мальдіви, Куршавель, Оман,... - вже "спалено".
І чому не у Широкіне, чи у Ялту?
- То шош-це за відпочинок? Від чого?
Населення, локдаун, пандемія, Війна, голод, економічний крах України, 19,3% річної інфляції, .... - а що це таке?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 19:19

  siriys написав:Смертность от адского вируса 0.125%, и это при том , что 90% дописано в нагрузку


откуда информация ?
freeze
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