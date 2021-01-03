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Багаті країни скупили майже всі вакцини від Covid-19 - ВООЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 січ, 2021 19:19
siriys написав:
Смертность от адского вируса 0.125%, и это при том , что 90% дописано в нагрузку
откуда информация ?
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Додано: Нед 10 січ, 2021 19:20
Не, ну правильно, за что боролись, на то и напоролись! А то раскатали губу! Думали, придёт добрый клоун дядя Вова к власти и будет все ОК! Ага, счас! А он оказался совсем таки не клоун и абсолютно не добрый! А как и все, кто приходит к власти в нашей стране! Никому простые обычные люди здесь не нужны и никогда не были и не будут нужны!
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Додано: Нед 10 січ, 2021 23:55
Це логічно, що багаті хотять менше помирати. А нам нема чого боятися, ковід це ж вигадка масонів
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espanol
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Додано: Пон 11 січ, 2021 06:36
espanol написав:
Це логічно
А что вы о вакцинах думаете? Что посоветуете?
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Амвросий
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