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Багаті країни скупили майже всі
вакцини від Covid-19 - ВООЗ

Багаті країни скупили майже всі вакцини від Covid-19 - ВООЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 19:19

  siriys написав:Смертность от адского вируса 0.125%, и это при том , что 90% дописано в нагрузку


откуда информация ?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 19:20

Не, ну правильно, за что боролись, на то и напоролись! А то раскатали губу! Думали, придёт добрый клоун дядя Вова к власти и будет все ОК! Ага, счас! А он оказался совсем таки не клоун и абсолютно не добрый! А как и все, кто приходит к власти в нашей стране! Никому простые обычные люди здесь не нужны и никогда не были и не будут нужны!
omihaleva1
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 23:55

Це логічно, що багаті хотять менше помирати. А нам нема чого боятися, ковід це ж вигадка масонів
espanol
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 06:36

  espanol написав:Це логічно


А что вы о вакцинах думаете? Что посоветуете?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 09:31

Офіційна відмазка багатих країн від карантину -- ми провакциновані.
Відмазка бідних країн -- нас і так нікуди не пускають.
Багаті нехай відразу подумають про два нових штами -- оптом дешевше.
svyatoslav_hromyak
 
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