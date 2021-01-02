Багаті країни скупили майже всі вакцини від Covid-19 - ВООЗ
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:27
Амвросий написав: espanol написав:
Це логічно
А что вы о вакцинах думаете? Что посоветуете?
вам какие доступны/из каких выбираете?
_hunter
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:34
Амвросий написав: espanol написав:
Це логічно
А что вы о вакцинах думаете? Что посоветуете?
Ответ будет 20/01/2021 когда ВОЗ одобрит еще несколко вакцин по сокращенной процедуре, а пока можно почитать мнение журналиста NY Times:
https://www.nytimes.com/2021/01/08/worl ... ccine.html
Надеюсь, что модераторы не посчитают ссылку на американское издание пропагандой
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Додано: Вів 12 січ, 2021 05:23
_hunter написав:
вам какие доступны/из каких выбираете?
я ради интереса спрашиваю.
Ваше мнение кстати тоже интересно узнать.
Амвросий
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