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Багаті країни скупили майже всі
вакцини від Covid-19 - ВООЗ

Багаті країни скупили майже всі вакцини від Covid-19 - ВООЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:27

  Амвросий написав:
  espanol написав:Це логічно


А что вы о вакцинах думаете? Что посоветуете?

вам какие доступны/из каких выбираете?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:34

  Амвросий написав:
  espanol написав:Це логічно


А что вы о вакцинах думаете? Что посоветуете?


Ответ будет 20/01/2021 когда ВОЗ одобрит еще несколко вакцин по сокращенной процедуре, а пока можно почитать мнение журналиста NY Times:
https://www.nytimes.com/2021/01/08/worl ... ccine.html

Надеюсь, что модераторы не посчитают ссылку на американское издание пропагандой :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 05:23

  _hunter написав:вам какие доступны/из каких выбираете?


я ради интереса спрашиваю.
Ваше мнение кстати тоже интересно узнать. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:17

  Амвросий написав:
  _hunter написав:вам какие доступны/из каких выбираете?


я ради интереса спрашиваю.
Ваше мнение кстати тоже интересно узнать. :)

Так вопрос в чем? -- вопрос "какую колоть?", как я понял не стоит. -- "какая самая крутая?" -- нет такой.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:54

  _hunter написав:
  Амвросий написав:
  _hunter написав:вам какие доступны/из каких выбираете?


я ради интереса спрашиваю.
Ваше мнение кстати тоже интересно узнать. :)

Так вопрос в чем? -- вопрос "какую колоть?", как я понял не стоит. -- "какая самая крутая?" -- нет такой.


Самая "плохая" вакцина из пяти используемых сегодня на 60 процентов сокращает вероятность заболеть короновирусом и почти на 100 процентов оказаться в реанимации на ИВЛ.
Вполне достойный вариант и для самой "плохой" вакцины, имхо.
freeze
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