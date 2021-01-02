Багаті країни скупили майже всі вакцини від Covid-19 - ВООЗ
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я ради интереса спрашиваю. Ваше мнение кстати тоже интересно узнать.
Так вопрос в чем? -- вопрос "какую колоть?", как я понял не стоит. -- "какая самая крутая?" -- нет такой.
Самая "плохая" вакцина из пяти используемых сегодня на 60 процентов сокращает вероятность заболеть короновирусом и почти на 100 процентов оказаться в реанимации на ИВЛ. Вполне достойный вариант и для самой "плохой" вакцины, имхо.