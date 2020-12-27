В Україні завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу вдалося зберегти майже 550 тисяч робочих місць.
Дивися повний текст Шмигаль: Середня зарплата зросте на 13%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 січ, 2021 14:53
Шмигаль: Середня зарплата зросте на 13%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль: Середня зарплата зросте на 13%.
Додано: Нед 10 січ, 2021 14:53
Шмыгаль, засунь свою среднюю зарплату в одно место!
Людей интересует рост покупательской способности а не средняя зарплата!
Сделать долл. по 30 и средняя зарплата вырастет без проблем на 13% только вот при этом покупательская способность упадет. И опа, все так хорошо, зарплата растет но на нее можно купить меньше товаро! Вот такие пироги Шмыгаль!
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:12
А что со средней температурой пациентов в больницах, растет или падает?
Додано: Нед 10 січ, 2021 15:23
Средняя зп может вырасти за счет увеличения зп определенных групп чиновников.
Зараз переглядають цей форум: hno3 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|