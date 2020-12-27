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Шмигаль: Середня
зарплата зросте на 13%

Шмигаль: Середня зарплата зросте на 13%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:53

Шмигаль: Середня зарплата зросте на 13%

Пропонуємо до обговорення:
В Україні завдяки урядовим програмам підтримки бізнесу вдалося зберегти майже 550 тисяч робочих місць.

Дивися повний текст Шмигаль: Середня зарплата зросте на 13%.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 14:53

Шмыгаль, засунь свою среднюю зарплату в одно место!
Людей интересует рост покупательской способности а не средняя зарплата!
Сделать долл. по 30 и средняя зарплата вырастет без проблем на 13% только вот при этом покупательская способность упадет. И опа, все так хорошо, зарплата растет но на нее можно купить меньше товаро! Вот такие пироги Шмыгаль!
bublik_ltd
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:12

А что со средней температурой пациентов в больницах, растет или падает?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:23

Средняя зп может вырасти за счет увеличения зп определенных групп чиновников.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:54

Ещё не дали бедным дворникам 4800 чистыми на руки после повышения минималки а яйцо и сахар чуть ли не на 30% подскочили, дождёмся конца месяца и посмотрим реальную инфляцию а не ту что рисует Госстат в 2-4% когда цены прыгнула в разы...
livs375
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:50

  Амвросий написав:А что со средней температурой пациентов в больницах, растет или падает?


Скоро будет нормальная, комнатная :wink:
Lady_N
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:27

В германие ср зп 130000 грн в мес! Как это ахметовское чучело вообще рот открывает
l4567
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 22:37

Вдумайтесь в этот бред-удалось сохранить 550 тыс. рабочих мест!Скоро нашу власть мы вообще понимать не сможем.Хоть бы врать научились.Действительно,нечего сказать,когда нет никаких достижений...
Scotch
 
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