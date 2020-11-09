RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фактори, які привертають увагу
податківців до бізнесу - ДПС

Фактори, які привертають увагу податківців до бізнесу - ДПС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 18:44

Фактори, які привертають увагу податківців до бізнесу - ДПС

Пропонуємо до обговорення:
Голова Державної податкової служби України Олексій Любченко та представники Асоціації платників податків України під час онлайн зустрічі обговорили підсумки співпраці у 2020 році, новації податкового законодавства та окреслили плани подальшої взаємодії на наступний рік.

Дивися повний текст Фактори, які привертають увагу податківців до бізнесу - ДПС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91994
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Допомога бізнесу: вимоги та умови отримання виплат
R2 » Пон 07 гру, 2020 10:08
4 431
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 гру, 2020 18:25
moveton
Президент пообіцяв бізнесу анулювати податкові борги та...
R2 » Вів 24 лис, 2020 18:32
2 259
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 19:19
sbitnev_pavel
Кабмін створить два фонди для підтримки бізнесу
R2 » Пон 09 лис, 2020 10:34
2 169
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лис, 2020 10:59
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.