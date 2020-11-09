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Фактори, які привертають увагу податківців до бізнесу - ДПС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 січ, 2021 18:44
Пропонуємо до обговорення:
Голова Державної податкової служби України Олексій Любченко та представники Асоціації платників податків України під час онлайн зустрічі обговорили підсумки співпраці у 2020 році, новації податкового законодавства та окреслили плани подальшої взаємодії на наступний рік.
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