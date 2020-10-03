В Україні вже через кілька років можуть запустити накопичувальні пенсії.
Дивися повний текст Українці отримуватимуть по дві пенсії: кого не зачепить реформа.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 20:48
Українці отримуватимуть по дві пенсії: кого не зачепить...
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Дивися повний текст Українці отримуватимуть по дві пенсії: кого не зачепить реформа.
Додано: Нед 10 січ, 2021 20:48
Враховуючи в якому нестабільному регіоні живемо із багатьма факторами невпевненості в майбутньому, не вигідно навіть білу зарплату отримувати.
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