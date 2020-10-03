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Українці отримуватимуть по дві
пенсії: кого не зачепить...

Українці отримуватимуть по дві пенсії: кого не зачепить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:48

Українці отримуватимуть по дві пенсії: кого не зачепить...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже через кілька років можуть запустити накопичувальні пенсії.

Дивися повний текст Українці отримуватимуть по дві пенсії: кого не зачепить реформа.
R2
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Враховуючи в якому нестабільному регіоні живемо із багатьма факторами невпевненості в майбутньому, не вигідно навіть білу зарплату отримувати.
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Держи карман шире.
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Власть думает что люди совсем отмороженые на всю голову ))
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Заголовок -"получать", содержание - платить
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