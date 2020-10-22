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Кредити "5-7-9": за перший
тиждень 2021 року видано...

Кредити "5-7-9": за перший тиждень 2021 року видано...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 05:19

Кредити "5-7-9": за перший тиждень 2021 року видано...

Пропонуємо до обговорення:
За перший тиждень 2021 року було видано кредитних позик за програмою "5-7-9" на суму більш ніж 900 мільйонів.

Дивися повний текст Кредити \"5-7-9\": за перший тиждень 2021 року видано позик на понад 900 мільйонів.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 05:19

Та нихрена - пробовал взять кредит в 5 ти банках - болт с левой резьбой
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