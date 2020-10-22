За перший тиждень 2021 року було видано кредитних позик за програмою "5-7-9" на суму більш ніж 900 мільйонів.
Дивися повний текст Кредити \"5-7-9\": за перший тиждень 2021 року видано позик на понад 900 мільйонів.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 05:19
Кредити "5-7-9": за перший тиждень 2021 року видано...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кредити \"5-7-9\": за перший тиждень 2021 року видано позик на понад 900 мільйонів.
Додано: Пон 11 січ, 2021 05:19
Та нихрена - пробовал взять кредит в 5 ти банках - болт с левой резьбой
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