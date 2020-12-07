Вчені запропонували використовувати радіаційне охолодження сонячних батарей для збору води.
Дивися повний текст Вчені пропонують використовувати сонячні панелі для збору води.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 07:01
Вчені пропонують використовувати сонячні панелі для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вчені пропонують використовувати сонячні панелі для збору води.
Додано: Пон 11 січ, 2021 07:01
Ну теперь будет повод увеличить тарифы на воду, чтобы стоимость новых фотомодулів для добычи воды окупить.
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