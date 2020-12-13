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Населення купило в грудні
рекордний обсяг валюти

Населення купило в грудні рекордний обсяг валюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 08:37

Населення купило в грудні рекордний обсяг валюти

Пропонуємо до обговорення:
Українці в грудні 2020 року купили $1,71 млрд.

Дивися повний текст Населення купило в грудні рекордний обсяг валюти.
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