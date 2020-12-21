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Форумчани року 2021
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Додано: Вів 30 бер, 2021 11:28
Striker написав:
Это я ещё не считал медали других форумчан, не вошедших в топ-3, дальше ещё могут быть сюрпризы.
У меня, например, 11 2 0. Возможно, у кого то, о ком еще забыли, тоже не меньше. Лично мне громкие виртуальные статусы не нужны, а вот в вопросе важности объективных оценок я вас поддержу.
PS: где, кстати, freeze, кто в курсе? Несколько месяцев не вижу от него/нее комментариев
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Додано: Сер 31 бер, 2021 13:41
Striker написав: Модератор написав:
Редакция форума Finance.ua уже подвела итоги проведенного в этом году конкурса "Форумчане года".
Первое место и приз получает zzzzzz
Второе место и приз получает freeze
Третье место и приз получает Сибарит
Большая просьба победителей конкурса по вопросам получения приза ответить в личных сообщениях!
Искрение поздравляем победителей!
С уважением,
Модератор
Уважаемые Модератор
, Ірина
, хотелось бы узнать алгоритм определения занимаемых мест в топе. Я посчитал количество медалей у каждого из победителей конкурса в 2020-м году и вот что вышло:zzzzzz
...........freeze
...........Сибарит
12 18 0 ......... 2 1 0 ............ 19 6 19
1-й столбик - медаль за наибольшее количество +1;
2-й столбик - сообщение с наибольшим количеством +1;
3-й столбик - автор сообщений с наибольшим кол-м +1 с ссылками на страницы портала.
Цифра - количество наград за год.
Вопрос - каким образом freeze
оказался выше в топе, чем Сибарит
?
Очевидно, что и тут ваша система отработала непонятно как. Это я ещё не считал медали других форумчан, не вошедших в топ-3, дальше ещё могут быть сюрпризы.
Шановний Striker
, алгоритм аналогічний. Рахувала система, такі розрахунки вручну не робимо. Перевірила вище сказану Вами інформацію. Дійсно є неточності в цифрах (порівняно з Вашими). Проте нагороджені форумчани все одно попадають в топ переможців, тільки в іншому порядку. По всіх трьох пунктах лідирує Сибарит, за ним практично слідом по 2 пунктам zzzzzz, в топ 10 найкращих користувачів також попадає freeze. Оскільки Сибарит пройшов по всіх 3 пунктах, модератори на свій розсуд розділили перемогу (відали йому перемогу за 3 пункт), відповідно інші номінації залишилися за 2 користувачами. Всі отримали свої медалі, а також подарунки. Подарунки форумчанам були однакові. Тому все абсолютно справедливо. А Вам дякую за пильність.
З повагою, Ірина
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Додано: Чет 01 кві, 2021 19:26
Ірина_ написав:
Шановний Striker
, алгоритм аналогічний. Рахувала система, такі розрахунки вручну не робимо. Перевірила вище сказану Вами інформацію. Дійсно є неточності в цифрах (порівняно з Вашими). Проте нагороджені форумчани все одно попадають в топ переможців, тільки в іншому порядку. По всіх трьох пунктах лідирує Сибарит, за ним практично слідом по 2 пунктам zzzzzz, в топ 10 найкращих користувачів також попадає freeze. Оскільки Сибарит пройшов по всіх 3 пунктах, модератори на свій розсуд розділили перемогу (відали йому перемогу за 3 пункт), відповідно інші номінації залишилися за 2 користувачами. Всі отримали свої медалі, а також подарунки. Подарунки форумчанам були однакові. Тому все абсолютно справедливо. А Вам дякую за пильність.
З повагою, Ірина
Дякую за відповідь. Але все одно незрозуміло. Якщо кожного тижня є 3 переможці в 3-х різних категоріях, то тоді для річного підсумку система має рахувати у кого було найбільше медалей в кожній з категорій чи також враховує сумарну кількість медалей? Все одно виходить, що freeze не повинен бути в топі, бо у zРадио 11 2 0, а у freeze 2 1 0. Тобто, в жодному варіанті ніяк не виходить, щось тут явно не так. І сумарна кількість медалей менша, і кількість конкретних медалей також менша.
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Додано: Пон 05 кві, 2021 08:09
За 29.03.2021 - 04.04.2021
Striker - наибольшее количество +1
Искатель - сообщение с наибольшим количеством +1
Striker - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1
Топ-10 по первому пункту:
Striker
Сибарит
Искатель
zРадио
orest
headshaker
budivelnik
BIGor
Serg-ik
change_pm
Топ-10 по второму пункту:
Искатель Сообщение
Striker Сообщение
headshaker Сообщение
Striker Сообщение
orest Сообщение
Сибарит Сообщение
headshaker Сообщение
Сибарит Сообщение
Striker Сообщение
Striker Сообщение
Топ по третьему пункту:
Striker
yanyura
yuri_m
Мизантрóп
Flamingo
antey1969
jay2004
kluychkooleg
mustbe
ramzes4
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