Форумчани року 2021

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V2 написав:Всі шанси опинитись в ТОПі мало вчорашнє повідомлення шановного oresta, яке через політичну заангажованість модератора було просто видалено. Прикро!
До чого тут заангажованість. Вчора розвели офтоп на гілці на політичні теми, хоча для цього давно є окрема гілка. І, нажаль, і пан Орест прийняв в тому участь. Форумчани рівні перед правилами, тому було видалено кілька повідомленнь офтопу, що були на той момент, з ним і це.
V2 написав:Всі шанси опинитись в ТОПі мало вчорашнє повідомлення шановного oresta, яке через політичну заангажованість модератора було просто видалено. Прикро!
До чого тут заангажованість. Вчора розвели офтоп на гілці на політичні теми, хоча для цього давно є окрема гілка. І, нажаль, і пан Орест прийняв в тому участь. Форумчани рівні перед правилами, тому було видалено кілька повідомленнь офтопу, що були на той момент, з ним і це.
Весь форум знає про заангажованість Faceless-а, а він каже це не так. Модератор Faceless-а має конфлікти з багатьма форумчанами і постійно видаляє їх пости без підстав, а є форумчани його дружбани, у яких він не видаляє ні флуд ні матюки ні образи. Ось доказ На днях я зробив дослідження, відправив скарги на флуд у гілці про нерухомість, всі скарги були видалені, ось такий "принциповий" у нас "модератор".