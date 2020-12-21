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Форумчани року 2021

Форумчани року 2021
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 07:39

Re: Форумчани року 2021

За 27.09.2021 - 03.10.2021
Striker - наибольшее количество +1
zРадио - сообщение с наибольшим количеством +1
Striker - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Striker
Сибарит
zРадио
Denik
orest
Ромасик
Вкладчик1234
Flamingo
rjkz
odessit2007

Топ-10 по второму пункту:
zРадио Сообщение
Сибарит Сообщение
Striker Сообщение
orest Сообщение
Striker Сообщение
Striker Сообщение
Striker Сообщение
Striker Сообщение
Сибарит Сообщение
Striker Сообщение

Топ по третьему пункту:
Striker
orest
Ірина_
odessit2007
Faceless
Realist
Denik
akurt
miltador
s0v7a
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 07:51

Re: Форумчани року 2021

За 04.10.2021 - 10.10.2021
Striker - наибольшее количество +1
Искатель - сообщение с наибольшим количеством +1
Striker - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы портала Finance.UA имеющие +1

Топ-10 по первому пункту:
Striker
Сибарит
zРадио
Искатель
Denik
orest
kingkongovets
Hotab
rjkz
vitaliian

Топ-10 по второму пункту:
Искатель Сообщение
Striker Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Striker Сообщение
yuri_m Сообщение
Сибарит Сообщение
Сибарит Сообщение
Striker Сообщение
Striker Сообщение

Топ по третьему пункту:
Striker
Igneus
Shaman
moveton
Hotab
Qwerty
yanyura
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 07:55

Re: Форумчани року 2021

Всі шанси опинитись в ТОПі мало вчорашнє повідомлення шановного oresta, яке через політичну заангажованість модератора було просто видалено.
Прикро!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 11:08

Re: Форумчани року 2021

V2 написав:Всі шанси опинитись в ТОПі мало вчорашнє повідомлення шановного oresta, яке через політичну заангажованість модератора було просто видалено.
Прикро!
До чого тут заангажованість. Вчора розвели офтоп на гілці на політичні теми, хоча для цього давно є окрема гілка. І, нажаль, і пан Орест прийняв в тому участь. Форумчани рівні перед правилами, тому було видалено кілька повідомленнь офтопу, що були на той момент, з ним і це.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 12:23

Faceless
Як правило, політичний офтоп переносять у відповідну тему!
В повідомленні було про валюту та вплив політичних факторів на неї ;)!!!
V2
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 14:53

  V2 написав:Faceless
Як правило, політичний офтоп переносять у відповідну тему!
В повідомленні було про валюту та вплив політичних факторів на неї ;)!!!

Не як правило, а інколи. Очікувати, що всі повідомлення будуть сортувати і переносити модератори, не варто.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:32

  Faceless написав:
V2 написав:Всі шанси опинитись в ТОПі мало вчорашнє повідомлення шановного oresta, яке через політичну заангажованість модератора було просто видалено.
Прикро!
До чого тут заангажованість. Вчора розвели офтоп на гілці на політичні теми, хоча для цього давно є окрема гілка. І, нажаль, і пан Орест прийняв в тому участь. Форумчани рівні перед правилами, тому було видалено кілька повідомленнь офтопу, що були на той момент, з ним і це.

Весь форум знає про заангажованість Faceless-а, а він каже це не так.
Модератор Faceless-а має конфлікти з багатьма форумчанами і постійно видаляє їх пости без підстав, а є форумчани його дружбани, у яких він не видаляє ні флуд ні матюки ні образи.
Ось доказ
Зображення
На днях я зробив дослідження, відправив скарги на флуд у гілці про нерухомість, всі скарги були видалені, ось такий "принциповий" у нас "модератор".
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:41

Re: Форумчани року 2021

Принаймні ще один "скаргофлудер", що строчить їх десятками з приводу й без, зробив камінгаут, самостійно
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 15:50

  Faceless написав:Принаймні ще один "скаргофлудер", що строчить їх десятками з приводу й без, зробив камінгаут, самостійно

Знову брехня.
Після безпідставного видалення моїх повідомлень та у інших форумчан я пару раз робив такі дослідження, всі скарги були чітко аргументовані, але всі видалені.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 11 жов, 2021 19:20

Re: Форумчани року 2021

  Faceless написав:Не як правило, а інколи


Що є критерієм "інколи", завдяки якому одні повідомлення видаляються, а інші - переносяться?
V2
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